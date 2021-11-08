شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر والبابا تواضروس يصلان مدينة نصر لحضور مؤتمر بيت العائلة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا ‏الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى قاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، لحضور مؤتمر بيت العائلة المصرية بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء بيت العائلة ‏المصري، الذي يشكل نموذجا فريدا للتآخي والتعايش بين أبناء الوطن الواحد.

ويناقش المؤتمر مجموعة من المحاور على مدار خمس جلسات منها:- سماحة النص ودوره في دعم ‏السلام ‏المجتمعي، وأثر المواطنة في توطيد العيش المشترك، كما يتناول مواقف تاريخية وتطبيق عملي لأهم ‏انجازات بيت العائلة، فضلًا عن التعاون بين بيت العائلة المصرية ‏والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر في ‏‏الحث على السلام، كما يناقش ‏دور بيت العائلة المصرية في الحفاظ على الهوية ‏الوطنية ‏ومواجهة العنف ضد ‏المرأة والفساد، بالإضافة إلى مناقشة‏ ‏مبادرة معاً من أجل مصر ودورها ‏في تعزيز ‏الأمن الفكري.‏