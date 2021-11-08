بدء توافد المشاركين في احتفالية مرور 10 سنوات على تدشين بيت العائلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

بدأ وصول المشاركين في احتفالية مرور 10 سنوات على تدشين بيت العائلة بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.

ويحضر فعاليات المؤتمر، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني، ‏بابا ‏الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية‎، وعدد من قيادات الأزهر والكنيسة وكبار رجال الدولة.

ويهدف بيت العائلة المصري إلى الحفاظ على النسيج الوطني الواحد لأبناء مصر، فضلًا عن الحفاظ‎ ‎على‎ الشخصية ‎المصرية ‎وصيانة‎‎‎ هويتها، ‎واستعادة‎ ‎القيم‎ ‎العليا ‎الإسلامية ‎والقيم‎ ‎العليا‎ ‎المسيحية ‎والتركيز ‎على ‎القواسم المشتركة الجامعة، والعمل على ‏تفعيلها ‎وتحديد‎‎ التنوع‎ ‎والاحترام‎ ‎المتبادل‎ ‎لحق‎ ‎الاختلاف ‎التكاملي، ‎واستنهاض‎ ‎قيم‎ ‎المواطنة ‎والتقاليد الأصيلة، ‎وتقوية‎ ‎‎الخصوصيات ‎الثقافية ‎المصرية‎.

ويناقش المؤتمر مجموعة من المحاور على مدار أربع جلسات منها:- سماحة النص ودوره في دعم ‏السلام ‏المجتمعي، وأثر المواطنة في توطيد العيش المشترك، كما يتناول مواقف تاريخية وتطبيق عملي لأهم ‏انجازات بيت العائلة، فضلًا عن التعاون بين بيت العائلة المصرية ‏والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر في ‏‏الحث على السلام، كما يناقش ‏دور بيت العائلة المصرية المصرية في الحفاظ على الهوية ‏الوطنية وفي ‏مواجهة العنف ضد ‏المرأة وفي مواجهة ‏ الفساد، بالإضافة إلى مناقشة‏ ‏مبادرة معاً من أجل مصر ودورها ‏في تعزيز ‏الأمن الفكري.‏​