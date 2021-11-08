ياسين منصور: أسعار العقارات ستزيد 10%.. وهذه أفضل وسيلة لمواجهة التضخم

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب- محمد عبدالناصر:

قال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، إن الشركة بدأت تسليم أولى وحداتها في مشروع بالم هيلز القاهرة الجديدة"، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، على مساحة 500 فدان.

وأضاف منصور، أن المشروع يتكون من 4500 وحدة وينفذ على 7 مراحل حتى 2027، بتكلفة استثمارية تصل إلى 25 مليار جنيه، كما سجل المشروع مبيعات بإجمالي 10 مليار جنيه منذ انطلاقه.

وتابع: "تم ضخ 4 مليار جنيه استثمارات في المشروع حتى الآن، لافتًا إلى أن نسبة هيئة المجتمعات العمرانية في مشروع بالم هيلز القاهرة الجديدة تقدر بـ28.4% من المبيعات، بجانب حصة عينية تصل لـ175 ألف متر سكني و17 ألف متر تجارى.

وأشار إلى أن سعر المتر السكني في بداية المشروع بدأ بـ9 آلاف جنيه، ووصل حاليا لـ20 ألف جنيه، لافتًا إلى أنه يوجد حساب خاص مع هيئة المجتمعات العمرانية لسحب النسبة المقررة من المشروع التي تقدر بـ28.4%.

وأكد منصور في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الفترة المقبلة ستشهد زيادة أسعار العقارات بنسب متوسطة تصل لـ10%، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء لافًتا إلى أن سعر الحديد وصل لـ16 ألف جنيه حاليا وكل زيادة 1000 جنيه في سعر طن الحديد يقابله زيادة 80 جنيها في سعر المتر، كما أن زيادة 100 جنيه في طن الأسمنت يقابله أيضًا 25 جنيها زيادة في سعر المتر، لافتًا إلى أن سياسة الشركة في زيادة الأسعار تكون نسف نسبة التضخم.

وعن إضافة بنود بزيادة أسعار الشقق بين الشركات والعملاء بنسب محدد، قال منصور إن هذا المقترح غير قابل للتطبيق ولا يمكن أن يتم إعادة التسعير وتنفيذها على العملاء، مشيرا إلى أن شراء العقار أكبر آمان في مواجهة التضخم.

وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، زيادة الطلب على شراء العقارات خلال الفترة الحالية والمقبلة بشكل كبير، فالعقار هو أكثر الوسائل الاستثمارية لمحاربة التضخم، لافتًا إلى أن السوق العقاري المصري قوي جدا وصحي بسبب الزيادة السكانية الكبيرة والتى تخلق طلب حقيقيا على العقار.

وأشار إلى أن من ضمن المشاكل الموجودة في السوق العقاري المصري عدم التوسع في الرهن العقاري، لافتًا إلى أن مبادرات التمويل العقاري التي أطلقتها الدولة خطوة جيدة جدا لتملك السكن لكن مازلنا نتعلم كمطور وجهات تمويل ودولة من الإجرارات الموجودة حاليا والتي قد تشهد بعض الإعاقات أحيانا ولكن بالتأكيد ستحل في الفترة المقبلة.

وعن تعامل الشركة مع التضخم، قال رئيس شركة بالم هيلز، إن الشركة لديها مخزون من الوحدات كاملة التشطيب وغير المباعة بقيمة تصل لـ4 مليار جنيه، وهذه الوحدات آمان في الفترة المقبلة، كما يتم التسريع بمراحل التنفيذ والبنية التحدية حيث تم ضخ خلال 2021 مليار و900 مليون، مقابل 800 مليون فقط العام الماضي، لافتًا إلى أنه تم تقليل عدد الوحدات في كل مرحلة بيعية فبعد أن كانت تصل لـ1000 وحدة اصبت الآن 150 وحدة فقط.

وأكد أنه يوجد طلب عالي على الشراء حاليا نتيجة توقف السوق لفترة كبيرة العام الماضي بسبب أزمة كورونا، حيث حققت الشركة مبيعات في أول 9 أشهر من 2021 تقدر بـ2467 وحدة، بينما طوال 2020 تم بيع 2470.

من هو ياسين منصور؟ وكم تبلغ ثروته؟

ويعتبر ياسين منصور، واحدًا من أثرياء مصر والعرب، بثروة تبلغ 1.1 مليار دولار، وفقًا لتقديرات مجلة فوربس الأمريكية، حيث احتل منصور المركز 21 ضمن قائمة الأثرياء العرب في 2021، ويصنف عالميا في المركز 2524 مكرر ضمن قائمة أثرياء العالم.

وخلال العام الماضي سجل ياسين أكبر خسارة بين المليارديرات العرب، بعدما خسر نحو نصف ثروته بقيمة 1.1 مليار دولار، تزامنا مع تداعيات أزمة كورونا لتصل قيمة الثروة إلى 1.1 مليار دولار.

وياسين منصور، مساهم في مجموعة منصور، التي أسسها والده، وهي الموزع الحصري لسيارات جنرال موتورز، وتمتلك مجموعة منصور الحقوق الحصرية لامتياز العلامة التجارية الشهيرة في قطاع المأكولات الجاهزة (ماكدونالدز) في مصر- كما هي الموزع الحصري لعلامة السجائر (Gauloises).

ويرأس منصور، مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، التي تعتبر واحدة من أكبر المطورين العقاريين في مصر، وكان ياسين منصور، عضوًا سابقًا في مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي.