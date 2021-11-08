مخالفات البناء| قائمة جديدة بنموذج 3 في "شرق مدينة نصر".. وتوجيه مهم للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب- محمد نصار:

أصدر حي شرق مدينة نصر مجموعة جديدة من كشوفات نموذج 3 الخاص بطلبات التصالح على مخالفات البناء في نطاق الحي.

وأعلن الحي، في تنويه عبر صفحته على فيسبوك، ذلك قائلًا: "كشوف نموذج 3 الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء".

وطالب الحي المواطنين الذين يجدون رقم الملف الخاص بهم ضمن قائمة الأسماء بضرورة التوجه للمركز التكنولوجي بالحي لاستلام النموذج.

وأشار الحي إلى أنه بصدد استكمال إنهاء نموذج 3 لباقي الملفات الخاصة بالتصالح وعلى من لم يجد اسمه انتظار الانتهاء من باقي النماذج.