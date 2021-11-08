شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن عن أماكن تطعيم طلاب الثانوى العام والفنى بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم أماكن تطعيم طلاب الثانوى العام والفنى، موضحة أنه من المقرر أن يتم توفير فرق طبية لتطعيمهم داخل المدارس التابعين لها، موضحة أن تسجيل الطلاب على موقع وزارة الصحة ضرورى، مشيرة إلى أن عدد الطلاب المستهدفين لتلقى اللقاح فى المرحلة الثانوية قرابة 4 ملايين طالب وطالبة ويحتاجون لقرابة 8 ملايين جرعة، حيث من المقرر أن يتم تطعيمهم بلقاح فايزر.

ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الطلاب تحت سن 19 عاما أن يقوموا بالتسجيل للحصول علي لقاح كورونا من خلال موقع التسجيل الخاص بوزاره الصحه والسكان:

https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home

وأكدت وزارة التربية والتعليم: اطلاق تطعيم طلاب المرحلة الثانوية ضد فيروس كورونا بلقاح فايزر للفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة، موضحة: تقوم وزارة الصحة والسكان بعمل اللازم ازاء تحديد موعد لكل منهم طبقا للقسم الذي سوف يختاروه.