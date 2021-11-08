شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعيد فتح طريق الإسماعيلية والإسكندرية الصحراوى ومحور روض الفرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير المرور، فتح طريق الإسكندرية الصحراوى، وطريق الإسماعيلية الصحراوي وبوابات محور روض الفرج امام حركة المرور بعد تلاشي الشبورة، ووضوح الرؤية، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت استمرار حالة من الاستقرار التام فى الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، وحذرت هيئة الأرصاد، من تكون الشبورة المائية الكثيفة تصل إلى حد الضباب على العديد من المدن وانخفضت الرؤية الأفقية إلى 800 متر.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء خلال الايام القادمة بسبب زيادة نسبة الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة الصغرى حيث الأجواء مهيئة تماما لتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة؛ وسرعان ما ينقشع الضباب مع سطوع الشمس.

وناشدت هيئة الأرصاد سائقي المركبات توخي الحيطة والحذر علي الطرق أثناء القيادة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية التي بدأت من الأن علي بعض الطرق الزراعية وحتي الصباح .