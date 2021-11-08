أخبار مصر

تطوير ميناء العين السخنة.. أرصفة جديدة بطول 12 كيلو متر ومناطق لوجستية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير ميناء العين السخنة.. أرصفة جديدة بطول 12 كيلو متر ومناطق لوجستية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أكبر مشروعات تطوير الموانئ وهو ميناء العين السخنة. 

 

ويعرض الخليج 365 أبرز المعلومات حول ميناء العين السخنة وفقا لما يلي:

 

- ميناء السخنة 23  كم2

- إنشاء عدد 4 أحواض جديدة 

- أرصفة جديدة بطول 12 كيلومتر

- عمق 18 متراً

- ساحات تداول بمساحة (5,6 مليون متر مربع)

- مناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5,3 كم2)

- تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ مرسى مطروح

- نقل البضائع- الحاويات من البحر الأحمر وكافة أنحاء الجمهورية  لميناء الإسكندرية على البحر المتوسط 

- الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريباً يربط بين الأرصفة والميناء ككل 

- إنشاء حاجز أمواج بطول 1050 متر 

ـ نسبة تنفيذ الحفر الجاف للأحواض  75% 

ـ نسبة تنفيذ أعمال السكة الحديد 15 % 

ـ الأرصفة 8% 

ـ حاجز الأمواج 75% 

ـ الطرق الداخلية 8%

أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا. 

 

ـ أنشطة الأرصفة الجديدة:

 

• رصيف الحاويات بطول 2989 متر.

• رصيف بضائع عامة.

• رصيف دحرجة السيارات بطول 1060 متر.

• رصيف البضائع الكيماوية/ القابلة للاشتعال بطول 1409 متر.

• رصيف الفحم بطول 730 متر.

• رصيف صب سائل.

 

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا