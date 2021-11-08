شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير ميناء العين السخنة.. أرصفة جديدة بطول 12 كيلو متر ومناطق لوجستية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تشهد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أكبر مشروعات تطوير الموانئ وهو ميناء العين السخنة.
ويعرض الخليج 365 أبرز المعلومات حول ميناء العين السخنة وفقا لما يلي:
- ميناء السخنة 23 كم2
- إنشاء عدد 4 أحواض جديدة
- أرصفة جديدة بطول 12 كيلومتر
- عمق 18 متراً
- ساحات تداول بمساحة (5,6 مليون متر مربع)
- مناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5,3 كم2)
- تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ مرسى مطروح
- نقل البضائع- الحاويات من البحر الأحمر وكافة أنحاء الجمهورية لميناء الإسكندرية على البحر المتوسط
- الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريباً يربط بين الأرصفة والميناء ككل
- إنشاء حاجز أمواج بطول 1050 متر
ـ نسبة تنفيذ الحفر الجاف للأحواض 75%
ـ نسبة تنفيذ أعمال السكة الحديد 15 %
ـ الأرصفة 8%
ـ حاجز الأمواج 75%
ـ الطرق الداخلية 8%
أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.
ـ أنشطة الأرصفة الجديدة:
• رصيف الحاويات بطول 2989 متر.
• رصيف بضائع عامة.
• رصيف دحرجة السيارات بطول 1060 متر.
• رصيف البضائع الكيماوية/ القابلة للاشتعال بطول 1409 متر.
• رصيف الفحم بطول 730 متر.
• رصيف صب سائل.