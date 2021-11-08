• رصيف البضائع الكيماوية/ القابلة للاشتعال بطول 1409 متر.

ـ أنشطة الأرصفة الجديدة:

أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.

ـ الطرق الداخلية 8%

ـ حاجز الأمواج 75%

ـ الأرصفة 8%

ـ نسبة تنفيذ أعمال السكة الحديد 15 %

ـ نسبة تنفيذ الحفر الجاف للأحواض 75%

- الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريباً يربط بين الأرصفة والميناء ككل

- نقل البضائع- الحاويات من البحر الأحمر وكافة أنحاء الجمهورية لميناء الإسكندرية على البحر المتوسط

- تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ مرسى مطروح

- إنشاء عدد 4 أحواض جديدة

القاهرة - سامية سيد - تشهد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أكبر مشروعات تطوير الموانئ وهو ميناء العين السخنة.

شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير ميناء العين السخنة.. أرصفة جديدة بطول 12 كيلو متر ومناطق لوجستية والان مع تفاصيل الخبر

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.