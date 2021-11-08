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الصحة: إجراء 4 تحاليل هامة لكل متبرع بالدم مجانا

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم، إنه في كل مرة يتم فيها التبرع بالدم سيتم إجراء 4 تحاليل مجانا للاطمئنان علي صحة المتبرع وهى الفيروسات الكبدية B و C ، الإيدز ، بكتيريا الزهري.

 

وتابعت وزارة الصحة: في كل مرة هتتبرع فيها بالدم، مش بس هتكون بتساعد مريض، لأ كمان هتطمن على نفسك وهتعمل التحاليل اللازمة.

 

وأضافت وزارة الصحة : يمكنك التسجيل كمتبرع بالدم على فيس بوك من خلال:www.facebook.com/donateblood

أو التواصل مع خدمات نقل الدم القومية على الرقم 15366.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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