شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفئات أصحاب الأولوية فى تركيب عدادات الكهرباء الكودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر حددت الأولوية لبعض فئات المجتمع لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، لافتا إلى أن هذه الفئات هم كبار السن وذوى الاحتياجات وغير مرتبطة بتاريخ تقديم الطلب من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

وقال حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك تعليمات مشددة للتسهيل على كافة المواطنين من كبار سن أو ذوى احتياجات خاصة أو مستثمرين أو مشتركين، لافتا إلى أنه تم وضع خطة زمنية لتطبيق معايير جودة الخدمة لكل قنوات تقديم الخدمات من حيث تدريب الموظفيــن و قناة تقديم الخدمــة ومشاركة المواطنين في وضع اقتراحات لتطوير الخدمات المقدمة.

وأضاف حمزة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 600 ألف طلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عداد كهرباء كودى حتى الآن بالمناطق العشوائية والمخالفة على مستوى شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.

وأوضح حمزة، أن إجمالي عدد طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية بلغت مليون 800 ألف طلب حتى الآن، لافتا إلى أن إجمالى ما تم تركيبه حتى الآن بلغ 600 الف عداد كودى.

وتابع حمزة،ـ أنه تم الانتهاء من عمل ما يقرب من يقرب من 200 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن، مضيفا أن تركيب 2 مليون عداد كودى يتم بشكل تدريجي ، لافتا إلى أن تركيب العدادات مرتبط بحجم الاحتياطي من العدادات مسبوقة الدفع حيث أن الوزارة تستهدف تركيب 2 مليون عداد مسبوق الدفع سنويا بجانب تركيب العدادات الكودية التى ستكون أيضا مسبوقة الدفع.