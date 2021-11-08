"زغلول معلول".. 4 أزمات واجهت مدحت شلبي آخرها مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - استدعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، المعلق الرياضي مدحت شلبي للتحقيق معه بشأن المنسوب إليه من تجاوزات أثناء التعليق على مباراة الزمالك والأهلي في الأسبوع الثالث للدوري الممتاز، التي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل 3 للزمالك.

وكان لشلبي عدد من التعليقات الساخرة أثناء التعليق على المباراة، أثارت جماهير الكرة في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تعليقه على هدف لاعب الأهلي التونسي علي معلول من ضربة جزاء، حيث علق شلبي: "معلول حط الزغلول".

ويذكر أن الاستدعاء الأخير ليس الأول لشلبي، فقد سبق أن تم التحقيق معه واستدعاءه وحتى إيقافه أكثر من مرة في مناسبات ولأسباب مختلفة، نستعرض أهمها في السطور التالية..

1- أغسطس 2021: قررت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس إيقاف شلبي لنهاية الموسم، بسبب ما قيل إنه إهانة لجماهير النادي الأهلي، حيث أثار فيديو نشرته القناة الرسمية لقنوات "أون تايم سبورتس" تحت عنوان "سذج وبلهاء وسفهاء.. دش ساقع ودرس على الهواء من مدحت شلبي لجماهير الأهلي بسبب نغمة التفويت"، استياء جماهير الأحمر في كل مكان.

2- أغسطس 2020، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رصده 3 مخالفات لشلبي حيث أوضح المجلس إنه رصد بعض المخالفات على لسان شلبي، تمثلت في تهكم وسخرية المعلق عن سقوط حارس مرمى الزمالك بعد إحراز فريق الزمالك للهدف الثالث: "عندنا عادات عربية غريبة، أول لما فرقتنا تكسب حارس المرمى يقول آه يا رجلي آه يا رأسي، قال يعني بيهّبط الفرقة الثانية.. فيلم عربي هابط من أفلام الأبيض والأسود".

3- في 25 أبريل 2019، اتخذ مجلس إدارة نقابة الإعلاميين، قرارًا بإيقاف شلبي بعد تعليقه على مباراة فريقي بيراميدز والزمالك، لنهاية الموسم الجاري، بعد تعليق اعتبر مسيئًا في مباراة الزمالك وبيراميدز، اعتبرته النقابة "تجاوزات مهنية وأخلاقية".

4- في 2 أكتوبر 2018، قرر المجلس الأعلى للإعلام منع بث برنامج مساء براميدز الذي يقدمه شلبي 15 يومًا وإنذار القناة بمنع البث حال استمرار المخالفات الإعلامية الجسيمة، بعد استضافته لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حينها، كما قررت نقابة الإعلاميين برئاسة نقيبها حمدي الكنيسي في اليوم ذاته استدعاء مدحت شلبي للتحقيق بسبب المخالفات الإعلامية التي شابت عدد من حلقات برنامجه الذي يعرض على شاشة قناة بيراميدز.