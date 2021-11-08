​اليوم.. مصر تشهد اقتران ألمع كواكب المجموعة الشمسية (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، عن تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر، اليوم الاثنين 8 نوفمبر الجاري.

وقال تادرس لمصراوي، إن الظاهرة الفلكية تتمثل في اقتران هلال القمر مع كوكب الزهرة بعد غروب الشمس -(ألمع كواكب المجموعة الشمسية)- في هذا اليوم، وسيتم رؤيتهما مقتربين في السماء باتجاه الغرب في الخامسة والربع مساء تقريبا، أثناء الشفق المسائي (الغسق) وحتى غروبهما بحلول الثامنة إلا الربع مساء.

وأشار أستاذ الفيزياء الفلكية، إلى أن الظاهرة ليس لها أية أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، ومشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفضاء لمتابعتها وتصويرها.

ويشهد شهر نوفمبر الحالي، 12 ظاهرة فلكية، بدأ أولها يوم 2 نوفمبر2021، باقتران كوكب عطارد مع النجم سبيكا (ألفا برج العذراء)، على أن تختتم هذه الظواهر يوم 25 نوفمبر، بظاهرة اقتران القمر مع الحشد النجمي خلية النحل.