حدث ليلًا| وقف خدمات مُتعلقة ببطاقات التموين.. و7 مشاهد من كارثة انفجار الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

-انخفاض جديد بالإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 711 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 283225 حتى اليوم.

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-السيسي لرؤساء شركات النقل العالمية: ننتهج مسارًا تنمويًا مدعومًا بإرادة سياسية

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في المائدة المستديرة لمؤتمر النقل الذكي مع رؤساء كبرى الشركات العالمية المصنعة لوسائل النقل المتنوعة واللوجستيات، عقب افتتاح وتفقد لمعرض ومؤتمر النقل في دورته الحالية.

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-"سر الذهب وترسانة الأسلحة".. الكشف عن هوية أفراد عصابة أسوان

حصل الخليج 365 على بيان بأسماء أفراد التشكيل العصابي، الذي داهمت أجهزة أمن أسوان وكره في منطقة السلسة بكوم أمبو، اليوم الأحد، وقد تخصص أفراده في جرائم القتل والخطف والبلطجة. فضلاً عن جلب والاتجار بالمواد المخدرة والتنقيب عن خام الذهب واستخراجه بطرق غير مشروعة بمناطق مختلفة أشهرها منطقة (مرسى علم بالبحر الأحمر).

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-"مفأجاة".. وقف إضافة المواليد والزوجة المحرومة على بطاقات التموين

كشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وقف خدمات إضافة الأفراد للأُسر الأكثر احتياجًا على بطاقات التموين، وفقًا للقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2021، الذي حدد الحد الأقصى للمعاش بـ1500 جنيه والراتب بـ2400، بالإضافة إلى ذكر الفئات الأولى بالرعاية دون التقيد بسن.

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-وزير القوى العاملة للمنشآت غير القادرة على تطبيق الأدنى للأجور: "تقدموا بالتماس"

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن عدد المنشآت التي تقدمت بطلب إلى الوزارة، لعدم قدرتها على تطبيق الحد الأدنى للأجور والبالغ قيمته 2400 جنيه اعتباراً من يناير 2022.

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-الوزراء: منع أي طالب غير متلقي لقاح كورونا من دخول الجامعات بعد 15 نوفمبر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

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-الداخلية: عصابة "حمدى أبو صالح" تخصصت في التنقيب عن خام الذهب وجرائم قتل وخطف

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية صباح اليوم من القضاء على أكبر وأخطر التشكيلات العصابية الإجرامية المسلحة بمنطقة صعيد مصر "محافظه اسوان"؛ تخصص نشاطه الاجرامى فى جلب والإتجار بالمواد المخدرة والتنقيب عن خام الذهب وإستخراجه بطرق غير مشروعة بمناطق مختلفة أشهرها منطقة (مرسى علم بالبحر الأحمر) وإرتكاب جرائم قتل وخطف وبلطجة…

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-الداخلية: مصرع 12 عنصرًا إجراميًا شديدي الخطورة في مداهمة أمنية بأسوان

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأحد، من القضاء على أكبر وأخطر التشكيلات العصابية الإجرامية المسلحة بمحافظة أسوان؛ تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب والاتجار بالمواد المخدرة والتنقيب عن خام الذهب واستخراجه بطرق غير مشروعة بمناطق مختلفة أشهرها منطقة (مرسى علم بالبحر الأحمر)، وارتكاب جرائم قتل وخطف وبلطجة.

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-"الموت والنجاة أسفل الأنقاض".. 7 مشاهد من كارثة انفجار الطالبية؟

هدوء كان يطبق على حواري منطقة الكونيسة بحي الطالبية صبيحة اليوم، إلا أن شيء حدث على غير العادة تسبب في تغيير ملامح المنطقة؛ فحالة من الهرج والمرج أصابت قاطني الشوارع إثر سماعهم دوي انفجار بإحدى المنازل.

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-بالأسعار الجديدة.. صرف 25% من المقررات التموينية لشهر نوفمبر

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وصرف ما يقرب من 25% من مقررات شهر نوفمبر الجاري حتى الآن، وفقًا لأسعار الزيت التي أعلنها وزير التموين أخر الشهر الماضي.

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-"ارتدوا الملابس الثقيلة في هذا الوقت".. الأرصاد تكشف أهم سمات الطقس الفترة المقبلة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الاستقرار في الأحوال هو سمة الفترة الحالية والمقبلة، حيث تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

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-ميليشيات الحوثي تستهدف الأحياء السكنية في مأرب بصاروخ باليستي

أفادت مصادر يمنية ميدانية، الأحد، بأن الميليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية في مأرب بصاروخ باليستي.

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-متحدث عسكري: القوات العسكرية العراقية مستعدة لمواجهة أي اعتداء

كشف المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول مساء اليوم الأحد أن محاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة "كان مخطط لها بشكل دقيق" وأن القوات العراقية جاهزة للرد على أي اعتداء.

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-التوتر يتصاعد في ليبيا بين المجلس الرئاسي والحكومة مع اقتراب الانتخابات

دافع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة الأحد عن وزيرة الخارجية في حكومته التي أعلن المجلس الرئاسي وقفها عن العمل ومنعها من السفر، في موقف يدل على توتر متزايد مع اقتراب موعد الانتخابات.

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-"الوضع يتدهور بشكل سريع".. كندا تسحب عائلات موظفي سفارتها من إثيوبيا

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الأحد، سحب عائلات موظفي السفارة الكندية والموظفين غير الأساسيين من إثيوبيا.

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-البرهان: لن أشارك في أي حكومة سودانية بعد الفترة الانتقالية

قال قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إنه لن يشارك في أي حكومة يتم تشكيلها بعد فترة انتقالية، ونفى أن يكون الجيش مسؤولا عن مقتل محتجين احتشدوا ضد تحركات الجيش الأخيرة.

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