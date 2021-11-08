كورونا في 24 ساعة| انخفاض جديد بالإصابات.. والصين تعزل مدينة للسيطرة على متحور هيهي

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، خروج 711 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 283225 حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 903 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 65 حالة جديدة.

-انخفاض جديد بالإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

-استمرار تسجيل وفيات وإصابات بكورونا في العالم

-استعدادًا للشتاء.. 10 توجيهات عاجلة من السياحة للفنادق والمنشآت والمحال

-أستاذ مناعة: الصين عزلت مدينة كاملة للسيطرة على متحور هيهي

-مستشار بايدن يؤكد سلامة إلزام موظفي الشركات بالتطعيم قانونيًا

-كورونا بالدول العربية: استمرار العراق في تسجل إصابات كبيرة

-تقنية الشفط - دراسة جديدة تكشف مفاجأة عن إعطاء لقاحات كورونا

-بسبب "تطعيم كورونا".. شابة في أستراليا تفوز بمليون دولار

-كورونا.. "الأطباء" تعلن ارتفاع ضحايا الوباء من أعضائها لـ 623 شهيدًا

-كورونا اليوم: تقنية جديدة لإعطاء اللقاحات.. وإجراء بسيط لمنع تفشي الفيروس في الشتاء

-كورونا.. الصحة توجه نصيحة مهمة لطلاب المدارس

-ميناء السخنة يستقبل أول سفينة سياحية منذ تفشي جائحة كورونا

-بيانات رسمية لكورونا في مصر: 12 يومًا من استقرار الإصابات.. والوفيات 5.6%