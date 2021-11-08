شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: التوسع بالمراكز المخصصة للتطعيم بلقاحات كورونا فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أهمية تكثيف تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة من لجنة إدارة الأزمة بشكل يومي، لمنظومة اللقاحات.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان انتظام سير العمل بالمستشفيات التى تستقبل مرضى كورونا وتوفير المخزون الاستراتيجى من المستلزمات الطبية أو الوقائية، وكفاءة عمل منظومة إمداد الأكسجين الطبى للمستشفيات.

وأشارت إلى متابعة الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة لمعدلات تلقى لقاح كورونا بالمحافظات، موجهًا بالتوسع فى المراكز والأماكن المخصصة للتطعيم فى نطاق كل محافظة وتخصيص أماكن لتسجيل المواطنين على الموقع الإلكترونى بتلك المراكز تيسيرًا عليهم.الصحة ، لقاح كورونا ، المحافظات ، تطعيم بلقاحات كورونا، لقاحات فيروس كورونا