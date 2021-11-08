شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق طريق الإسماعيلية الصحراوى وبوابات محور روض الفرج بسبب الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد، طريق الإسماعيلية الصحراوى، كما تم غلق بوابات محور روض الفرج حتي منزل الصحراوي أمام حركة المرور لوجود شبورة كثيفة، منعا لوقوع آى حوادث مرورية لحين تلاشى الشبورة، ووضوح الرؤية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

وكانت قد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تكون الشبورة المائية الكثيفة تصل إلى حد الضباب على العديد من المدن وانخفضت الرؤية الأفقية إلى 800 متر/ مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تستمر هذه الأجواء خلال الايام القادمة بسبب زيادة نسبة الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة الصغرى حيث الأجواء مهيئة تماما لتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة؛ وسرعان ما ينقشع الضباب مع سطوع الشمس.

وناشدت هيئة الأرصاد سائقي المركبات توخي الحيطة والحذر علي الطرق أثناء القيادة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية التي بدأت من الأن علي بعض الطرق الزراعية وحتي الصباح .