شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب الصعيد يستحوذ على أكبر نسب الاستثمارات الحكومية بقيمة 51 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذ إقليم جنوب الصعيد، على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية خلال 21/2022 بنسبة 55,2% بقيمة 51 مليار جنيه بحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حسبما أفادت وزارة التخطيط.

وجاءت محافظة أسوان في المرتبة الأولى من الاستثمارات بقيمة بلغت 14.6 مليار جنيه . الموجه لجنوب الصعيد ، بحيث تهدف الحكومة لتحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الاقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم، مؤكدة إعطاء الخطة أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة من شأنها تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق والكريم. وعن الاستثمارات الحكومية اوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن بلغت الاستثمارات الحكومية لتنمية الصعيد 92,4 مليار جنيه خلال عام 21/2022 لتنمية محافظات الصعيد

وبدأت الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بتنمية صعيد مصر والذي بدأها عام 2014 بالمشروع القومي لتنمية الصعيد بمحاوره الثلاث المتمثلة في إنشاء الهيئة العامة لتنمية جنوب الصعيد وإطلاق المشروع القومي لإنشاء مناطق صناعية متكاملة في الصعيد والتوسع في إجراءات الحماية المجتمعية هي البذرة التي وُضعت للوصول إلى صعيد جديد ليكون أحد أذرع التنمية الاقتصادية في مصر.