شكرا لقرائتكم خبر عن "نماذج مصرية مشرفة فى الصين".. ندوة بكونفشيوس عين شمس السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، ندوة تقام لأول مرة تحت عنوان: "نماذج مصرية مشرفة فى الصين" السبت المقبل 13 نوفمبر.

ووتقام الندوة تحت إشراف الدكتورة إسراء عبد السيد حسن مدير معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس و الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بالجامعة.

ويتحدث فى هذه الندوة نماذج مصرية مشرفة بجمهورية الصين الشعبية حققوا إنجازات فى عملهم بالصين، نقدمهم كنماذج يحتذي بها في طريق الكفاح والعمل الجاد.

ويشارك فى الندوة على ثابت المدير الإقليمي الحالي لإحدى شركات النشر والتوزيع في جمهورية الصين الشعبية، ومحمد أسامة صحفي فى وكالة شينخوا بجمهورية الصين الشعبية، وعبد العزيز سلام مقدم برامج فى التلفزيون الصيني، ومحمد ثروت مؤسس وصاحب إحدى شركات الإستراد والتصدير، ومحمد جهاد مقدم برامج تلفزيونية و مؤدي صوتي للعديد من الأفلام الوثائقية الصينية.

وتعد هذه الندوة الأولى من سلسلة ندوات أخرى والتى ستعقد تحت عنوان :" نماذج مصرية مشرفة فى الصين ".