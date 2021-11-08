الداخلية تكشف تفاصيل استدراج طفلة وقتلها بعد التعدي عليها بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله قيام أحد الصبية باستدراج طفلة وحملها والانصراف من أمام منزلها بمحافظة سوهاج.

وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهما طالبين - مقيمان بدائرة مركز البلينا بسوهاج)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، حيث اتفقا على اختطاف المجني عليها وأضاف أحدهما بتوجهه أمام مسكنها وحاول استدراجها إلا أنها لم تلبي ذلك، فقام بحملها والانصراف بها مسرعا من المكان "كما ظهر بمقطع الفيديو"، وتقابل مع الثاني بإحدى المناطق الزراعية، وقاما بالإتيان بأفعال منافية للآداب بالطفلة، وإلقائها عقب ذلك بأحد المصارف المائية وبإرشادهما تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من انتشال جثة المجني عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.​