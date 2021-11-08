"عاوز أشتري خط موبايل".. ضبط بطل فيديو "الحمار" على رصيف محطة سكة حديد أشمون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بين العاملين بمحطة سكة حديد أشمون الفرعية بمحافظة المنوفية؛ يتضمن قيام أحد الأشخاص يمتطي دابة "حمار" على رصيف المحطة.

وكانت المتابعة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو بين العاملين بمحطة سكة حديد أشمون الفرعية بمحافظة المنوفية، والذي يتضمن قيام أحد الأشخاص بركوب "حمار" على رصيف المحطة.

وبالفحص تبين أن ذلك الشخص مُسن - مقيم بمدينة أشمون بالمنوفية، قام بالدخول بدابته على الرصيف من الناحية الغربية للمحطة لشراء شريحة هاتف محمول من فرع مُخصص لإحدى شركات الاتصالات على رصيف المحطة.

وبمساعدة الأمن الإداري بالمحطة تم ضبطه وتغريمه مبلغا ماليا وصرفه عقب ذلك. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وبسؤاله ذكر ما جاء بالفحص.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.