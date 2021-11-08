بعد معركة الفجر.. من هو الناجي الوحيد من عصابة "خط الصعيد"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

استقبلت مشرحة أسوان جثة زعيم وأفراد أخطر وأكبر تشكيل إجرامي شكل تهديدًا على الأمن العام بصعيد مصر خلال الأونة الأخيرة.

سيارات مرفق الإسعاف نقلت 12 جثة بينها 7 مجهولة لم يستدل على هوية أصحابها حتى الآن. ويخضع "أحمد.م.أ" الناجي الوحيد من "معركة الرصاص" للعلاج بمستشفى أسوان الجامعي جراء إصابته بطلق ناري بالكتب والبطن، وذلك تحت حراسة أمنية مشددة.

أجهزة وزارة الداخلية تمكنت، اليوم الأحد، من القضاء على أكبر وأخطر التشكيلات العصابية الإجرامية المسلحة بمحافظة أسوان؛ تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب والاتجار بالمواد المخدرة والتنقيب عن خام الذهب واستخراجه بطرق غير مشروعة بمناطق مختلفة أشهرها منطقة (مرسى علم بالبحر الأحمر)، وارتكاب جرائم قتل وخطف وبلطجة.

يتكون التشكيل من ١٢ عنصرًا إجراميًا شديدي الخطورة يتزعمهم مسجل خطر يدعى "حمدى أبو صالح " محكوم عليه هارب من حكم بالإعدام وعدد من أحكام المؤبد والسجن، والسابق اتهامه فى العديد من القضايا الجنائية المتنوعة (قتل -اتجار بالمخدرات-بلطجة).

اتخذ التشكيل من المنطقة الجبلية المتاخمة من قرية عرب كيما بدائرة مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان مركزًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تزامنًا مع أعمال الرصد والمتابعة وردت معلومات للأجهزة المعنية بالتحركات الخاصة بالتشكيل العصابى ومن خلال وضع خطة أمنية باستخدام القدرات الفنية العالية فى الرصد والتحليل والتحريات أمكن تتبع خط سير التشكيل العصابى ورصد تحركاته.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم استهدافه بعدة مأموريات شاركت فيها أجهزة الوزارة (قطاع الأمن العام - قطاع الأمن المركزى- مديرية أمن أسوان - المجموعات القتالية عالية الكفاءة).

أمكن فجر اليوم رصد تحرك أفراد التشكيل العصابى يستقلون سيارتين نصف نقل وبحيازتهم أنواع مختلفة من الأسلحة خاصة الأسلحة الثقيلة.

بمحاصرتهم من خلال الأكمنة المعدة لذلك بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وبالتعامل معهم بتبادل إطلاق النيران والذى استمر لعدة ساعات حتى صباح اليوم، مما أسفر عن مصرع زعيم وأفراد التشكيل العصابى.

ضبط بحيازتهم (مدفع أر بى جى- ٢رشاش متعدد بشرائط الذخيرة - ١٢ سلاحًا آليًا - أربعة بنادق مختلفة الأنواع - ٢ طبنجة وفرد خرطوش- كميات من الذخيرة المختلفة لكافة الأسلحة) ةكمية من المواد المخدرة لمخدر (الحشيش - البانجو - الشادو).