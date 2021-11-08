مخالف ومُهين.. طلب إحاطة لوزير الإسكان بشأن إعلان شركة مياه سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بطلب إحاطة ضد وزير الإسكان بشأن الإعلان رقم (1) 2021 الصادر من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والخاص بطلب قارئ ومحصل بالعمولة للعمل بالشركة، حيث تضمن بالبند رقم 6 من شروط الإعلان أن يكون للمتقدم ضامن من العاملين بالشركة (من غير العاملين بوظيفة محصل وقارئ بالعمولة) أو ضامن من الذكور من إحدى الجهات الحكومية الأخرى.

وأكد سالم، في بيان له أن هذه الصيغة فيها إهانة لأبناء وشباب محافظة سوهاج، وبالمخالفة للقانون أيضًا؛ حيث لا يوجد في جميع القوانين المصرية المنظمة للعمل ما يفيد وجود ضامن للموظف المتعاقد مع الشركات.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن أي تعاقد على العمل تحكمه قواعد وقوانين ولا يحق لأية جهة مخالفتها، فضلاً عن أن ذلك يهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين في حالة عدم وجود ضامن من الأساس.