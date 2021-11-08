نائب رئيس جامعة الأزهر: تعاليم الإسلام وقيمه السمحة لا تعرف الغلو ولا التطرف

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

قال الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، إن الأزهر ظل منذ أكثر من ألف عام حاملاً لواء الحضارة الإنسانية والتراث العلمي ومنارة للعلم، وقبلة لطلابه من كل مكان؛ لتعلم العلوم الشرعية، والعربية، والإنسانية، كما أنه مركزا للوسطية والاعتدال، ونشر الثقافة، وتعاليم الإسلام وقيمه السمحة التي لا تعرف الغلو ولا التطرف.

جاء ذلك في كلمته اليوم الأحد خلال المؤتمر الدولي العلمي الأول الذي عقدته كلية الدعوة بجامعة الأزهر، بعنوان "دور العلوم الشرعية والإنسانية في خدمة الدعوة الإسلامية".

وفي ذات السياق، أكد الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، أن الشريعة الإسلامية عبر تاريخها الطويل لم تفرق بين العلوم بل مزجت بين العلوم والمعارف النظرية والعملية الشرعية والإنسانية، وهذا ما درج عليه الأزهر الشريف في أداء مهمته التعليمية، فلم يكتف بتعليم العلوم الشرعية فحسب؛ بل جمع إليها العلوم المختلفة.

واختتم الدكتور حسين، أن كلية الدعوة الإسلامية حرصت على اعتماد مبدأ التكامل المعرفي بين العلوم إيمانا بضرورة إعادة بناء نموذج الداعية الواعي بمستجدات العصر وقضاياه الحديثة، وذلك بدراسة طلابها العلوم الإنسانية والاجتماعية والفلسفية، موضحًا أن اقتصار الداعية المسلم على دراسة العلم الشرعي دون العلوم الأخرى لهو من أكبر الأسباب التي أدت إلى الأزمة الفكرية عند المسلمين، والتي يسعى المخلصون من أبناء هذا الوطن لتجاوزها.

وناقش المؤتمر العلمي الدولي الأول بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة خلال يومين ستة محاور، وهي مدخل إلى العلوم الشرعية والإنسانية، توظيف العلوم الشرعية والإنسانية في خدمة الدعوة الإسلامية، دور العلوم الشرعية في خدمة الدعوة الإسلامية، دور العلوم الإنسانية في خدمة الدعوة الإسلامية، جهود علماء المسلمين في توظيف العلوم الشرعية والإنسانية في خدمة الدعوة الإسلامية قديمًا وحديثًا، وأخيرًا دور الأزهر الشريف والمؤسسات والجامعات الإسلامية في توظيف العلوم الشرعية والإنسانية في خدمة الدعوة الإسلامية.​