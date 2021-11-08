شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: مشاركة الرئيس في قمة تغير المناخ نموذج ملهم لدول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى لمؤتمر التنوع البيولوجى 2018، ومشاركته في مؤتمر الأطراف بجلاسكو كان نقطة انطلاق ونموذج ملهم لدول العالم، ولولا دعم ووجود الإرادة السياسية للملف البيئي لم نكن نقطع كل هذا الجهد".

وأضافت وزيرة البيئة، خلال لقائها اليوم مع الإعلامية رانيا هاشم، في برنامج الصدى، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو اول رئيس جمهورية يضع الملف البيئي على أولوياته، خاصة أنه طالما كنا نطمح في أن تكون الاجندة البيئية على اجندة القادة السياسية، وحديث الرئيس خلال القمة كان مستهدف محورين أساسيين ، الأول محور دولى وهو التمويل والثاني حين تحدث عن الاحتياجات للدولة الافريقية".