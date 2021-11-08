شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مشترك بين كلية الآثار جامعة عين شمس وجامعة فيليب بماربورج ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور ألبرشت فوس من جامعة فيليب بماربورج ألمانيا، وذلك بحضور الدكتور ممدوح الدماطى عميد كلية الآثار، والدكتور أحمد الشوكى وكيل كلية الآثار لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور عبد الرازق النجار أستاذ الترميم المساعد بكلية الآثار جامعة عين شمس والدكتورة هالة هاشم غنيم منسق الاتفاقية.

جاء اللقاء لمناقشة أوجه التعاون ما بين كلية الآثار جامعة عين شمس وجامعة فيليب ماربورج بألمانيا فى إطار مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الطرفين واعتمدها مجلس الجامعة بتاريخ 30 سبتمبر من هذا العام.

وأوضح الدكتور أحمد الشوكى وكيل الكلية أن هذا اللقاء بعد تمهيدا لاستقبال وفد من ممثلى الاتفاقية من ألمانيا فى نهاية شهر نوفمبر الحالى حيث سيتم خلال هذا اللقاء المرتقب مناقشة تفاصيل أوجه التعاون وتحديد البرنامج الزمنى، لافتا إلى أن مجالات التعاون تتنوع ما بين الترميم والأرشفة وحفظ التراث، هذا إلى جانب استحداث برامج تعليمية مشتركة.