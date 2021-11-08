شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: تجهيز متحف مفتوح داخل الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة: "إن كم الإجراءات والأنشطة التى تم تنفيذها فى المحميات الطبيعية، بدلا من اتباع تحرير مخالفة لأى متعد لم يعد يتم العمل بها، وأن زيادة الأنشطة داخل المحميات هى من تقلل وتقف فى وجه التعديات ولم تعد المحميات مجرد صحراء خاوية، مؤكدة أنه يتم التجهيز لمشروع متحف مفتوح داخل الغابة، لمجموعة الأشجار والخشب والحجارة لحكى قصة التاريخ الجيولوجى لمصر".

وأوضحت وزيرة البيئة، خلال لقائها اليوم مع الإعلامية رانيا هاشم، فى برنامج الصدى، المذاع على قناة إكسترا نيوز الآن، أن الفكرة اليوم للتعامل مع التعديات أصبحت مختلفة، فالإشغال داخل المحمية، والغابات المتحجرة نموذج، بالاستثمار داخل المحمية، والزيارات والأنشطة تقلل التعديات ووقفها وحماية المحميات بما لا يضرها، ومع زيادة الزيارات تزداد الحماية، مضيفة أن الغابات المتحجرة هى أول مشروع استثمارى بيئى فى قلب القاهرة الجديدة، وأصبحت الآن مزار سياحى التوعية والمعرفة بالثقافة والتاريخ الجيولوجى لمصر.

جدير بالذكر، أنه تقع محمية الغابات المتحجرة على بعد حوالى 18 كيلو متراً من شرق حى المعادى فى محافظة القاهرة، وبالتحديد فى مدينة القاهرة الجديدة التجمع الخامس، شمال طريق القطامية العين السخنة، وتبلغ مساحة المحمية حوالى 7 كم2، كما انها تعدّ أثراً ارضيا جيولوجياً نادراً لا مثيل له فى العالم، سواء من دراسة وتسجيل الحياة القديمة للأرض، وتم إعلانه محمية طبيعية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 944 لسنة 1989.