شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يتفقد المدينة الجامعية للطالبات ويوزع عليهن الهدايا الرمزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر، وأجرى خلال جولته المفاجئة حديثا مع الطالبات واطمأن على العملية التعليمية وانتظام المحاضرات الدراسية، كما اطمأن على حالة الطالبات فى المدينة الجامعية.

وحث المحرصاوى على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حرصًا على سلامتهن جميعًا، كما وزع رئيس الجامعة بعض الهدايا الرمزية عليهن قبيل انصرافه إلى منزله، وقدمت الطالبات الشكر لحرصه على الاطمئنان عليهن بنفسه.