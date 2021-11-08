شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: الغابات المتحجزة مشروع استثمارى فى قلب القاهرة لحماية المحمية من التعديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الغابات المتحجرة، أول مشروع استثمارى بيئى في قلب القاهرة الجديدة، فهى من أقدم المحميات الطبيعية، وتعود لـ200 مليون سنة، حيث كانت غابة طبيعية، ومع التغير المناخى والجفاف أصبحت الغابات متحجرة، وأصبحت الآن مزار سياحى للتوعية والمعرفة بالثقافة والتاريخ الجيولوجى لمصر.

وأضافت وزيرة البيئة، خلال لقائها اليوم مع الإعلامية رانيا هاشم، في برنامج الصدى، المذاع على قناة إكسترا نيوز، "الآن محمية الغابات متحجرة، ويتم الحديث عن تطوير المحميات الطبيعية،، حيث كان المفهوم السائد دائما هو البعد عن المحميات، لكن هذا النمط لم يعد يعمل به، وإنما يتم تطوير المحميات".

جدير بالذكر، أنه تقع محمية الغابات المتحجرة على بعد حوالي 18 كيلو متراً من شرق حى المعادى فى محافظة القاهرة، وبالتحديد في مدينة القاهرة الجديدة التجمع الخامس، شمال طريق القطامية العين السخنة، وتبلغ مساحة المحمية حوالي 7 كم2، كما أنها تعدّ أثراً أرضيا جيولوجياً نادراً لا مثيل له فى العالم، سواء من دراسة وتسجيل الحياة القديمة للأرض، وتم إعلانه محمية طبيعية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 944 لسنة 1989.