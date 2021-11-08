شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية: مخزون السلع الغذائية كاف.. والمواطن له دور فى ضبط الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال متى بشاى رئيس التجارة الداخلية بالغرفة التجارية، أن هناك موجة من الغلاء فى دول كثيرة، موضحا أن هناك مشكلة فى أسعار الدواجن واللحوم والبيض منذ شهر، وتم التواصل مع وزارة التموين وحدث نوع من الدعم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، مع الإعلامى محمد الباز، أن مخزون السلع الغذائية كافى ولا تخوف فى ذلك، لافتا إلى أن لدينا غرف عمل ومتابعة للأسعار.

وأشار رئيس التجارة الداخلية بالغرفة التجارية، إلى أن المواطن له دور كبير فى ضبط الأسواق، فوعيه فى القوة الشرائية مهم.

وشهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 7-11-2021 استقرارا وفقا لما أكدته شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بعدما كانت قد شهدت فى فترات سابقة ارتفاعا بسبب زيادة الطلب مع بداية العام الدراسى الجديد، لكن سرعان ما عادت الأسعار للاستقرار مرة أخرى.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الدواجن منخفضة نسبيا خلال تلك الفترة حيث يتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 24-25 جنيها فى المزرعة، فى يتراوح سهر الكيلو للمستهلك بين 28-30 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن أسعار الدواجن البلدى 31-32 جنيها للكيلو فى المزرعة، وتراوح سعر المستهلك 26-28 جنيها للكيلو، وأسعار الأمهات لتسجل 22 جنيها للكيلو فى المزرعة وسعر المستهلك 25-27 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن الساسو 32 جنيها.