شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية: مصر أول دولة بالعالم تضع كاميرا تصوير بمحطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، أن مصر ودول أوغندا وكينيا فازوا بوضع محطة كاميرا فضائية مصنوعة فى مصر، لتكون مصر أول دولة فى العالم تضع كاميرا تصوير بمحطة الفضاء الدولية.

وأضاف الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، فى تصريحات لبرنامج الصدى، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن الكاميرا التصوير هى أول مكون فضائى يتم وضعه فى تلك الوكالة الفضائية العالمية، موضحة أن هذا سيتيح لنا إطلاق قمر صناعى والذى يكلف 22 أو 23 مليون دولار ولكن مصر لن ندفع سوى ثمن الكاميرا فقط الخاصة بالقمر الصناعى.

ولفت الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إلى أن هذه الخطوة يمكن لمصر أن ستتفيد بها فى العديد من التطبيقات من بينها إمكانية الحصول على صور ذات دقة عالية من 400 كيلو متر ار تفاع، وهذا يمكنا من استخدامها فى موضوع مراقبة ارتفاع مستوى سطح البحار ومكافحة التصور والتغيرات المناخية، متابعا: أصبحنا على خريطة الفضائية العالمية.