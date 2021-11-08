شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الأورام: زيادة غرف العمليات لـ16 غرفة و50 سريرا بقسم الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومى للأورام: إنه تم تطوير المبنى الجنوبى وقسم الثدى فى المعهد خلال الفترة الراهنة، موضحا أن المعهد يشهد تطويرا كبيرا وسيتم الانتهاء من هذا التطوير خلال العام الجارى لتطوير كفاءة العمل داخل معهد الأورام.

وأضاف عميد المعهد القومى للأورام، خلال برنامج آخر ساعة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية خلود زهران، أنه خلال شهرين سيعمل بكامل المبنى الجنوبى بمعهد الأورام طاقته وسيزيد من الطاقة الاستيعابية ليزيد طاقته بأكثر من 50 %.

ولفت عميد المعهد القومى للأورام، إلى أن المعهد أصبح لديه 16 غرفة عمليات بعد أن كان لديه 8 غرف وبالتالى هذا يتيح لنا إجراء عمليات أكثر للمرضى، بجانب زيادة أماكن العلاج الكيماوى بعد أن كانت 24 كرسيا سيكون 55 كرسيا، وبدأ يعمل قسم الأطفال وبه 50 سريرا.

وأشار عميد المعهد القومى للأورام، إلى أن المرأة عليها أن تجرى فحص مرة فى الشهر من أجل الاطمئنان على صحتها والمتابعة الكشف عن أورام الثدى.