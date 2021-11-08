شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تدعو الطلاب دون سن الـ 19 بالتسجيل على موقع الصحة لتلقى لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الطلاب تحت سن 19 عاما أن يقوموا بالتسجيل للحصول علي لقاح كورونا من خلال موقع التسجيل الخاص بوزاره الصحه والسكان:

https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home

وأكدت وزارة التربية والتعليم: اطلاق تطعيم طلاب المرحلة الثانوية ضد فيروس كورونا بلقاح فايزر للفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة، موضحة أن اعلنت وزاره الصحه والسكان المصريه رسميا أنه تم إتاحة التطعيم ضد فيروس كورونا للفئة العمريه من ١٥ الي ١٨ سنه من خلال لقاح فايزر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: سوف تقوم وزارة الصحة والسكان بعمل اللازم ازاء تحديد موعد لكل منهم طبقا للقسم الذي سوف يختاروه.