شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: 60 شركة مصرية تعمل فى ميناء السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن هناك حجم أعمال ضخم يتم الآن بميناء السخنة، الذى يعد أكبر مشروع على البحر الأحمر، موضحاً أنه حجم الميناء يبلغ 23 مليون متر، تشارك فيه من 50 إلى 60 شركة مصرية.

وأضاف "زكى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة "صدى البلد"، أن أعمال الحفر الجافل فى ميناء السحنة تمت بنسبة 80% بواقع 65 مليون متر مكعب.

وأكد "زكى"، أن المشروع يتبع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركات القطاع الخاص لها تمثيل كبير فيه، وتابع: "الشركات العاملة فى ميناء السحنة مصرية".

وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن تنفيذ أعمال التكريك لـ4 أحواض يتم إنشاؤها الآن بإجمالى 55 مليون متر، وتابع: "سيتم الانتهاء من كافة الأرصفة مع التكريك قريباً.. وبالتوازى مع اعمال التطوير تسير معدلات تداول فى الحوضين الأول والثانى بمعدلات مرتفعة.

وشدد "زكى"، على أن ميناء السخنة وبورسعيد منصتان مهمتان فى التعامل مع التجارة العالمية، وتابع:" 10 مليارات دولار حجم الأعمال للشركات التى تعمل فى ميناء السخمة ".