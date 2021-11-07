شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: لدينا 30 محمية بينها 13 صالحة كمقصد سياحة بيئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر لديها 30 محمية طبيعية، بينهم 13 محمية يمكن أن تكون مقصد سياحى بيئى، فليست كل المحميات مقصد سياحى، مؤكدة أن كل محمية تختلف طبيعتها عن الأخريات، طبقا لطبيعة المكان الموجودة فيه.

وأوضحت وزيرة البيئة، خلال لقائها اليوم مع الإعلامية رانيا هاشم، في برنامج الصدى، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك محميات بحرية ومحميات الجزر الشمالية، وهى ترتبط بالانشطة البحرية، وتم الحفاظ عليها بمجموعة من الأنشطة لضبط هذه الأنشطة، وأن السياحة البيئية تم البدء فيها من عامين، فقط .

وأكدت الوزيرة، أنه تم ترتيب البيت الداخلى للوزارة بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار، لتنشيط ما يسمى بالسياحة البيئية، وهى نوع من السياحة تعتمد في المقام الأول على الحفاظ على البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية.

جدير بالذكر، أنه تقع محمية الغابات المتحجرة على بعد حوالي 18 كيلو متراً من شرق حى المعادى فى محافظة القاهرة، وبالتحديد في مدينة القاهرة الجديدة التجمع الخامس، شمال طريق القطامية العين السخنة، وتبلغ مساحة المحمية حوالي 7 كم2، كما انها تعدّ أثراً ارضيا جيولوجياً نادراً لا مثيل له فى العالم، سواء من دراسة وتسجيل الحياة القديمة للأرض، وتم إعلانه محمية طبيعية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 944 لسنة 1989.