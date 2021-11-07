"القضاء على عصابة حمدى أبو صالح وكارثة انفجار الطالبية".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"الموت والنجاة أسفل الأنقاض".. 7 مشاهد من كارثة انفجار الطالبية؟

هدوء كان يطبق على حواري منطقة الكونيسة بحي الطالبية صبيحة اليوم، إلا أن شيء حدث على غير العادة تسبب في تغيير ملامح المنطقة؛ فحالة من الهرج والمرج أصابت قاطني الشوارع إثر سماعهم دوي انفجار بإحدى المنازل.

السابعة و35 دقيقة صباحا.. حين سكن الرعب القلوب في "انفجار الطالبية"

مع دقات السابعة و35 دقيقة صباح الأحد سكن الرعب قلوب بلغت الحناجر. دوي انفجار هزَّ منطقة الكُنيسة التابعة لحي الطالبية غرب الجيزة.

بينهم سيدتان.. ضبط تشكيل عصابي لقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

"عملية في قلب الجبل".. فيديو يرصد عملية القضاء على عصابة "حمدى أبو صالح"

نشرت وزارة الداخلية فيديو يرصد لقطات من عملية القضاء على عصابة "حمدى أبو صالح"، أكبر وأخطر التشكيلات العصابية الإجرامية المسلحة بمنطقة صعيد مصر "محافظة اسوان"؛ تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب والإتجار بالمواد المخدرة والتنقيب عن خام الذهب واستخراجه بطرق غير مشروعة بمناطق مختلفة أشهرها منطقة (مرسى علم بالبحر الأحمر) وارتكاب جرائم قتل وخطف وبلطجة.

"جثث في الصندوق وترسانة سلاح".. 12 صورة ترصد عملية الفجر للقضاء على عصابة "حمدى أبو صالح"

أعلنت وزارة الداخلية، القضاء على أكبر وأخطر التشكيلات العصابية الإجرامية المسلحة بمنطقة صعيد مصر "محافظة اسوان"؛ تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب والإتجار بالمواد المخدرة والتنقيب عن خام الذهب واستخراجه بطرق غير مشروعة بمناطق مختلفة أشهرها منطقة (مرسى علم بالبحر الأحمر) وارتكاب جرائم قتل وخطف وبلطجة.

النيابة تصرح بدفن 4 جثث ضحايا انفجار ماسورة غاز.. وتستعلم عن حالة المصابين

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول انفجار ماسورة غاز طبيعي داخل إحدي الشقق السكنية بمنطقة الطالبية، مما تسبب في انهيار جزئي بعقار مكون من 3 طوابق، كما أمرت النيابة بانتداب الأدلة الجنائية؛ لمعاينة موقع الحادث، وإعداد تقرير واف بالخسائر الناتجة عنه.

28 نوفمبر.. الحكم فى دعوى إقالة مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية العليا، والتى طالب فيها بإقالة مرتضى منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك؛ للحكم لجلسة 28 نوفمبر الجاري.

"القيامة قامت".. سكان العقارات المتضررة يروون لحظات الرعب في "انفجار الطالبية"

استمع رجال الشرطة إلى أقوال قاطني العقارات المضررة من حادث تسرب غاز بحي الطالبية صباح الأحد نتج عنه مصرع 4 أشخاص بينهم طفلة فيما أصيب 5 أخرون.