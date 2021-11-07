"الموت والنجاة أسفل الأنقاض".. 7 مشاهد من كارثة انفجار الطالبية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

هدوء كان يطبق على حواري منطقة الكونيسة بحي الطالبية صبيحة اليوم، إلا أن شيء حدث على غير العادة تسبب في تغيير ملامح المنطقة؛ فحالة من الهرج والمرج أصابت قاطني الشوارع إثر سماعهم دوي انفجار بإحدى المنازل.

الانفجار تسبب في مصرع 4 أشخاص (طفلة وشقيقها وعجوزين)، بينما أصُيب 5 آخرين، ويرصد "الخليج 365" 7 مشاهد من الحادث.

المشهد الأول:

في تمام السابعة صباحًا استيقظ جميع قاطني شارع أحمد سعيد بمنطقة الكونيسة، على فزع انفجار شديد خلع قلوب ساكنيه، ليعلن عن كارثة جديدة حلت بهم.

المشهد الثاني:

خرج أهالي المنطقة من نوافذ منازلهم ليتفاجئوا بانهيار طابق أرضي من عقار مجاور، وعلى الفور أبلغوا رجال الشرطة وقوات النجدة لإنقاذ سكان العقار من الموت.

المشهد الثالث:

حاول الأهالي إنقاذ بعض الأسر إلا أن الصدمة كانت شديدة بسبب وقوع ضحايا للحادث، وقام الأهالي بإخراج جثتين لرجل عجوز وزوجته يقطنان في الطابق الأرضي بالمنزل المجاور للعقار الذي وقع به الانفجار.

المشهد الرابع:

العناية الإلهية أنقذت طفل في عقده الأول من العمر يدعى "يوسف مصطفى"، بعدما أخرجه الأهالي من أسفل "ضلفة" دولاب أثناء نومه على سريره؛ إثر سقوط جدران الغرفة عليه نتيجة لتصدعات حدثت بسبب الانفجار.

المشهد الخامس:

الأهالي نجحوا في إخراج جثتين من المنزل الخلفي للعقار الذي شهد الانفجار، إحداهما لشاب يبلغ من العمر 14 عامًا والثانية لشقيقته -في العقد الرابع-؛ وذلك بعد عمليات بحث استمرت نصف ساعة تحت الركام وتم خلالها إنقاذ والدة الضحايا من الموت.

المشهد السادس:

تم نقل المصابين والجثث إلى مستشفى القصر العيني والهرم، وإبلاغ قوات النجدة، وشركتي الغاز الطبيعي والكهرباء، لإنقاذ المنطقة من كارثة الانفجار.

المشهد السابع:

تجمع المئات من الأهالي مع تواجد أمني مكثف بمحيط العقار، وتم إغلاق محيط الانفجار وفرض كردون أمني وإخراج باقي قاطني العقارات المجاورة لموقع الحادث تحسباً لسقوط العقار في أي وقت.

وكان رجال الشرطة استمعوا إلى أقوال قاطني العقارات المتضررة من حادث تسرب غاز بحي الطالبية صباح الأحد، وقرروا أنه أثناء تواجدهم تنامى إلى سمعهم صوت دوى انفجار "الصوت كان شديد لدرجة قولنا القيامة قامت".

حسب رواية السكان، لم تمر لحظات على سماعهم الصوت حتى فوجئوا بسقوط جزئي لحوائط منازلهم بالطوابق الأرضية وبعض الشروخ والتصدعات لباقي المنازل.

وتلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم الطالبية إشارة من شرطة النجدة بحدوث تسرب غاز داخل أحد العقارات بمنطقة داير الناحية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز من ماسورة غاز طبيعي بشقة سكنية بالعقار المشار إليه، وتسبب التسرب في حدوث صوت مرتفع، ونتج عن ذلك انهيار حوائط وجدران 3 شقق بالطابق الأرضي بـ 3 عقارات متلاصقة مكونين من أرضي وطابقين.

وأسفر الحادث عن مصرع هانم إسماعيل 65 سنة، إسلام طارق 14 سنة وريتاج طارق 4 سنوات قبل أن يرتفع العدد إلى 4 بوفاة أحد المصابين داخل المستشفى ويدعى إبراهيم أبو الليل 63 سنة.

فيما أصيب 5 أخرون من قاطني العقارات الثلاثة هم أحمد أبو العلا، خضرة رمضان وشقيقها "عمرو" ومهجة محمود محمد وآخر نقلوا إلى مستشفيي الهرم وأم المصريين لتلقي العلاج اللازم.