وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان الحرف التقليدية والتراثية: "علامة مضيئة لصون الهوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تحت عنوان "تنمية الإنسان المصري"، افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة 14 من مهرجان الحرف التقليدية والتراثية الذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، بالتعاون مع عدد من الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني وذلك بمركز سينما الحضارة.

أكدت عبد الدايم، أن المهرجان يمثل علامة مضيئة في مضمار مساعى الدولة لصون الهوية، مؤكدة أنه أضحى مساراً فاعلاً للمتخصصين ومحفزاً لهم لمواصلة العطاء بما يتلاءم ومتطلبات العصر.

وأوضحت أنه بات أداة للارتقاء بمنظومة الحرف التراثية والتقليدية، مشيرة إلى دوره الإيجابي فى دعم أصحاب الحرف التراثية وفتح منافذ جديدة لعرض منتجاتهم، كما أشادت بالمستوى الإبداعي المتميز للمعروضات والتي عبرت عن الطابع التراثى المصرى.

كما تسلمت وزيرة الثقافة درعا تذكاريا من الإدارة المركزية لمراكز الانتاج الفني بقطاع الفنون التشكيلية تقديرا لمساندتها مختلف مجالات الإبداع.

من جانبه قال الدكتور خالد سرور: المهرجان يُجسد أهمية الحفاظ وصون التراث من الحرف التقليدية والسعي لتطويرها بما يتوائم مع المفاهيم والمتطلبات العصرية.

وكان حفل الافتتاح قد تضمن عروضاً لفرقة التنورة وفرقة النيل تستمر طوال فترة الفعاليات حتى 11 نوفمبر إلى جانب عرضاً للأزياء من إخراج محمد نصار شمل (٢٥) تصميما من إنتاج مركز الفن والحياة عبر عن الفلكلور في محافظات مصر المختلفة، ومعرضاً للعديد من المنتجات الحرفية واليدوية إنتاج الإدارة العامة للبحوث التراثية - الإدارة العامة للحرف التقليدية - مركز الفن والحياة - دار النسجيات المرسمة - الهيئة العامة لقصور الثقافة -صندوق التنمية الثقافية، وعدد من الجمعيات الأهلية إلى جانب عروض حية لأساليب إبداع منتجات يدوية تستمر خلال فتره المهرجان من خلال ورش متنوعة.

هذا إلى جانب تواجد ثري لمنتجات مبدعين من ذوي القدرات الخاصة من خلال معرض مصور لورش عمل شاركوا فى فعالياتها وندوات ثقافية.