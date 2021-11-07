بالأسعار الجديدة.. صرف 25% من المقررات التموينية لشهر نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وصرف ما يقرب من 25% من مقررات شهر نوفمبر الجاري حتى الآن، وفقًا لأسعار الزيت التي أعلنها وزير التموين أخر الشهر الماضي.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرًا ‏من شركتي الجملة "العامة والمصرية" يفيد بضخ 4000 طن سكر يوميًا لمنافذ ‏الصرف و3000 طن زيت يوميًا مناصفة ما بين العبوة زنه 800م والعبوة ‏زنة 1 لتر، و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة إضافة إلى السلع الأخرى ‏التي تدخل منظومة الدعم والتي تصل إلى 28 سلعة.