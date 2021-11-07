شكرا لقرائتكم خبر عن "القومية للأنفاق" تكشف موعد التشغيل التجريبى للقطار الكهربائى الخفيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة تعمل على تنفيذ 3 خطوط لمترو الأنفاق فى وقت واحد وتطور الخطين الموجودين، كاشفا عن أن التشغيل التجريبى للقطار الكهربائى الخفيف سيكون بنهاية العام الجارى بطول 70 كيلو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، الذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر قناة الحدث اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع مشروعات الهيئة القومية للأنفاق بصورة مستمرة، كما أن الرئيس لديه كل المعلومات الوافية عن تلك المشروعات، لافتا إلى أن محاور النقل سواء الطرق أو سكك الحديد أو مترو الأنفاق تزيد من السيولة والانسيابية، والأمر يؤدى إلى زيادة الفرص الاستثمارية داخل الدولة.

وتابع: من المقرر أن نفتتح خط المونوريل فى شرق النيل منتصف العام المقبل، ثم نفتتح خط غرب النيل بعدها بـ6 أشهر، متابعًا الانتهاء من الجزء الأول للمرحلة الأخيرة من الخط الثالث لمترو الأنفاق العام المقبل، موجها اعتذارا للمواطنين قائلا: "نوجه اعتذارا إلى المواطنين، بسبب إغلاق بعض الشوارع للعمل على خطوط مترو الأنفاق، مؤكدًا أن المردود بعد انتهاء المشروعات سيكون أفضل بكثير.