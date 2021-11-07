شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى يلتزم بإنفاق 25 مليار دولار لتمويل المناخ سنويا حتى عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت قمة المناخ كوب 26، المنعقدة حاليا فى مدينة جلاسكو الاسكتلندية، أن البنك الدولى سيلتزم بإنفاق 25 مليار دولار فى تمويل المناخ سنويًا حتى عام 2025 من خلال خطة العمل الخاصة بالمناخ، بما فى ذلك التركيز على الزراعة وأنظمة الغذاء.

أضاف الموقع الرسمى للقمة أن 45 حكومة تعهدت باتخاذ إجراءات واستثمارات عاجلة لحماية الطبيعة والتحول إلى طرق أكثر استدامة للزراعة، فيما تلتزم 95 شركة رفيعة المستوى من مجموعة من القطاعات بأن تكون "إيجابية للطبيعة"، وتوافق على العمل من أجل وقف وعكس اتجاه تدهور الطبيعة بحلول عام 2030، كما تلتزم الدول والشركات بإنشاء زراعة مستدامة واستخدام الأراضي.

وخلال الفعاليات حددت 26 دولة التزامات جديدة لتغيير سياساتها الزراعية لتصبح أكثر استدامة وأقل تلويثًا، والاستثمار فى العلوم اللازمة للزراعة المستدامة ولحماية الإمدادات الغذائية من تغير المناخ، المنصوص عليها فى "أجندة عمل"، حيث تم تمثيل جميع القارات، مع دول مثل الهند وكولومبيا وفيتنام وألمانيا وغانا وأستراليا.

يشار أن قمة المناخ تستمر حتى يوم 12 نوفمبر الجارى بمشاركة 190 دولة.