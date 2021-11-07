شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية الانتخابات الليبية تعلن شروط الترشح لانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية شروط الترشح لانتخابات الرئاسة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وتشترط مفوضية الانتخابات الليبية توقف مرشح الرئاسة عن عمله قبل 24 ديسمبر بـ90 يوما.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، اليوم الخميس، أنه تقرر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والبدء فى عملية توزيع بطاقة الناخب اليوم الأحد، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية الرسمية "وال".

وكانت المفوضية أعلنت في وقت سابق اليوم، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية غداً الاثنين، مؤكدة في الوقت عينه تعرضها لحملة تشويه وتضليل تستهدف عملها. إلا أنها شددت على تمكسها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقال عماد السائح رئيس المفوضية في مؤتمر صحافي إن المفوضية ستشرع اعتباراً من يوم غد في تنفيذ العمليتين الانتخابيتين، بفتح باب الترشح وقبول طلبات المرشحين في كل من الانتخابات الرئاسية والنيابية.