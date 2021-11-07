شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: لن يسمح بسفر أى عامل قبل تسجيل بياناته لحمايته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد سعفان وزير القوي العاملة، إن هناك ضوابط سفر العمالة المصرية إلى ليبيا، ونعمل علي زيادة العمالة المصرية المصدرة للخارج، مشيرا إلى أنه لن يسمح بسفر أي عامل قبل أن يتم تسجيل بياناته لدى وزارة القوى العاملة لحمايته، ومتابعة مستحقاته، ولتوفير بيانات مستوفية لدى الحكومة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدى البلد،" قرار عدم سفر أي عامل إلى ليبيا قبل تسجيل بياناته لدى الوزارة؛ يأتي حماية للعمالة المصرية ومنع التلاعب بها".

وتابع أن القرار يشمل، أن يكون عقد العمل المحرر مربوطًا بوزارة العمل الليبية، ووزارة القوى العاملة المصرية، مؤكدًا أن كل جهة ستكون مسؤولة عن أداء دورها، وأعرب عن أمله في أن يتم البدء في تصدير العمالة المصرية للشقيقة ليبيا قبل نهاية 2021، مضيفا أن قرار الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص ملزم وسيتم تطبيقة من شهر يناير 2022.