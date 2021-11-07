شكرا لقرائتكم خبر عن الفضاء المصرية: كاميرا تصوير بالمحطة الدولية لرصد تغيرات المناخ بشرق أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد خليل العراقي، نائب رئيس وكالة الفضاء الدولية، إن وضع كاميرا تصوير لمصر بالتعاون مع وكالتا الفضاء الكينية والأوغندية، بمحطة الفضاء الدولية بنهاية عام 2023 ولمدة عام، بمثابة إنجازا كبيرا جدا، بهدف رصد التغيرات المناخية لشرق القارة الأفريقية.

أضاف الدكتور محمد خليل العراقى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن وكالة الفضاء المصرية لن تتحمل أى تكلفة إضافية لأن التكلفة كاملة على الجهات الداعمة، ودور الوكالة المصرية تصميم الكاميرا وتنفيذها وتسليمها لمحطة الفضاء الدولية.

وفى وقت سابق، صرح أيمن محمود عضو مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، بأن الوكالة تشمل معامل عديدة، كل معمل مختص بمجال معين فى المجال الفضائى، ويتضمن معمل تجميع أنظمة الأقمار الصناعية جزئين، الأول به الغرفة النظيفة التى يتم فيها تجميع مكونات القمر الصناعى ويتم بدقة، ومن يدخل فى هذا المعمل لابد أن يكون معقما ويتم تعقمه بشكل كامل، مبينا أن قمر صناعى مصرى فى مجال الاستشعار عن بعد عام 2007، موضحا أن هناك تحكم داخلى من خلال الغرفة وتحكم خارجى.