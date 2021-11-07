شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يلتقى رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة خلال زيارته الرسمية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، سمو الشيخ عبد الله بن حميد القاسمى رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة وقرينته سمو الشيخة حصة بنت صقر القاسمى، والوفد المرافق لهما الذى يزور مصر حالياً، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع .

تناول اللقاء مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك لكلا الجانبين، وأكد القائد العام للقوات المسلحة على إعتزازه بعمق الروابط التى تجمع البلدين الشقيقين ،وتوافق الرؤى تجاه مختلف الموضوعات المشتركة.

ومن جانبه أشاد رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين البلدين وتطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك فى مختلف المجالات.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وملحق الدفاع الإماراتى بالقاهرة .