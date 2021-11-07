شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. حصاد الجولة الثالثة من الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار مساء الجمعة على منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم، والذى شهد 23 هدفا فى 9 مباريات ليكون الأسبوع الأقل حتى الآن بعدما شهدت أول جولتين تسجيل 26 هدفا فى كل منها.

وتصدر النادى الأهلى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 9 نقاط، متفوقا على بيراميدز صاحب الوصافة بفارق الأهداف، فيما جاء غزل المحلة ثالثا برصيد 7 نقاط، وفى المركز الرابع يأتى البنك الاهلى برصيد 6 نقاط متفوقا على الزمالك صاحب المركز الأخير بفارق الأهداف، ويتذيل الإسماعيلى وإيسترن كومبانى وفاركو جدول الترتيب بدون نقاط.

وهناك 6 أندية حافظت على سجلها خاليا من الهزائم بعد مرور 3 جولات من بطولة الدورى وهى الأهلى "3 انتصارات" وبيراميدز "3 انتصارات" وغزل المحلة "انتصاران وتعادل" وسيراميكا "فوز وتعادلان" وسموحة "فوز وتعادلان" والمصرى "3 تعادلات".

بينما لم تحقق 5 أندية حتى الآن أي فوز ويأتي في مقدمتها الإسماعيلى "3 هزائم"، فاركو "3 هزائم"، إيسترن كومبانى "3 هزائم"، طلائع الجيش "هزيمتين وتعادل"، والمصرى "3 تعادلات".

ونستعرض 7 أرقام من حصاد الجولة الثالثة في الدورى..

23 هدفا تم تسجيلها في 8 مباريات ومواجهة واحدة سلبية

الأهلى وبيراميدز أصحاب العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط

الأهلى صاحب أقوى هجوم برصيد 10 أهداف

البنك الأهلى صاحب أقوى دفاع باستقبال هدف واحد فقط

الإسماعيلى وفاركو وطلائع الجيش الأضعف هجوما بهدف فقط

إنبى وإيستر كومبانى والإسماعيلى أضعف دفاعا باستقبال 7 أهداف

3 أندية بلا نقاط حتى الآن هي الإسماعيلى وإيسترن كومبانى وفاركو