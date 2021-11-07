شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الآثار السلبية لتعاطى المخدرات وارتباطها بالأمراض النفسية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فيديو على الصفحة الرسمية للصندوق " الفيس بوك " عن الآثار السلبية لتعاطى المخدرات وعلاقتها بالأمراض النفسية تحت عنوان "حقائق ومعلومات"، ويتضمن الفيديو الأثار السلبية الناتجة تعاطى المخدرات مثل حدوث الاكتئاب ونوبات الهلع.

يأتى ذلك فى إطار حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على إطلاق سلسلة من البرامج والفيديوهات التوعوية عن المواد المخدرة وأضرارها بجانب ايضا إطلاق العديد من المبادرات التوعوية التى تستهدف الفئات المختلفة من اجل التوعية بأضرار تعاطى المخدرات وحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان.