شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزى ملفات العمل المشتركة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، لاستعراض ملفات العمل المشتركة، فى إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزى المصري.

وثمن رئيس الوزراء الجهد المبذول من مسئولى البنك المركزى المصرى لدعم الاقتصاد القومى فى ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التى يشهدها العالم.

وصرّح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع يأتى فى إطار التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزى المصرى فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية ودعم قطاعات الاقتصاد المختلفة.

وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة آليات وسبل زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبى، عبر دعم مصادره المختلفة، والتوسع فى الصادرات المصرية، وكذا دعم وتشجيع القطاع الخاص، كمشارك رئيسى فى المشروعات التنموية.

كما شهد الاجتماع استعراض آليات التعامل مع الموجة التضخمية التى تشهدها الأسواق العالمية حاليا بسبب تحديات سلاسل التوريد.