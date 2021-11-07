أخبار مصر.. الرئيس السيسي: مصر تنتهج مسارا تنمويا شاملا مدعوما بإرادة وقرار سياسى

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

الرئيس السيسي: مصر تنتهج مسارا تنمويا شاملا مدعوما بإرادة وقرار سياسى من أعلى مستوى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تنتهج مساراً تنموياً شاملاً مدعوماً بارادة وقرار سياسي من أعلى مستوى، وفي إطار استقرار مكتمل الأركان سياسياً وأمنياً واقتصادياً.

الأب والإنسان.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير شقة سكنية للمواطنة باتعة السيد إبراهيم.. صور

فى لفتة إنسانية جديدة، واستجابة سريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتوفير شقة سكنية للمواطنة باتعة السيد إبراهيم الشنشوري، من محافظة البحيرة، وصرف كرسي متحرك وسرير بمجميع مشتملاته.

النائب العام يترأس الاجتماع السنوي الأول لجمعية النواب العموم العرب.. صور

ترأس المستشار حماده الصاوي النائب العام لجمهورية مصر العربية، رئيس جمعية النواب العموم العرب، اليومَ، الاجتماعَ السنويَّ الأولَ للجمعية، الذي تتزامنُ معه فعالياتُ المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجريمة عبر الوطنية، وذلك بحضور نُخبة من النواب العموم العرب للمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، ودولتي الكويت وفلسطين، وبحضور المستشار النائب العام لسلطنة عمان.

مجلس الوزراء يوافق على تقنين أوضاع 63 كنيسة ومبنى تابعا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمبانى التابعة لها، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء إيهاب عبيد، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والمهندس محمد هشام درويش، وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئول ملف الكنائس، ومسئولى الجهات المعنية.

الرئيس السيسي يشارك فى مائدة مستديرة لمؤتمر النقل الذكى مع رؤساء شركات عالمية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، في المائدة المستديرة لمؤتمر النقل الذكي مع رؤساء كبرى الشركات العالمية المصنعة لوسائل النقل المتنوعة واللوجستيات، وذلك عقب افتتاحه وتفقده لمعرض ومؤتمر النقل في دورته الحالية".

رئيس الشيوخ يرفع الجلسة بعد حسم 13 مادة بقانون التخطيط العام ويدعو لآخرى غدا

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وذلك بعد حسم 13 مادة قانونية بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية.

السودان: البرهان أصدر قرارا بإعفاء مديرى البنوك الحكومية وتكليف آخرين

أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القائد العام لقوات الشعب المسلحة السودانية، قراراً باعفاء وتكليف عدد من مديري البنوك الحكومية، بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا .

الصحة: 84.4% نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة التعافي من كورونا في مستشفيات العزل بالجمهورية 84.4% وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

رؤساء شركات عالمية للرئيس السيسي: مصر نموذج وقصة نجاح يحتذى بها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تنتهج مساراً تنموياً شاملاً مدعوماً بارادة وقرار سياسي من أعلي مستوى، وفي إطار استقرار مكتمل الاركان سياسياً وأمنياً واقتصادياً.

نقابة الإعلاميين تستدعى مدحت شلبى للتحقيق معه بشأن مباراة الأهلى والزمالك

أعلن مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، استدعاء المعلق الرياضى مدحت شلبى للتحقيق معه بشأن المنسوب إليه من تجاوزات أثناء التعليق على مباراة الزمالك والأهلى فى الأسبوع الثالث للدوري الممتاز.

العثور على صاروخ لم ينفجر أعلى سطح مقر إقامة الكاظمى رئيس الوزراء العراقى

قال مصدر أمني عراقى، اليوم الاحد، أنه تم برفع احد الصواريخ غير المنفجرة من مقر اقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والتى استهدفته فجر اليوم، الأحد.

رئيس الوزراء يصدر قرارا بترشيد الإنفاق الاستثمارى بخطة التنمية لمدة 6 أشهر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرار بترشيد الإنفاق الاستثمارى فى خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 2021/2022، للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل استمرار جائحة كورونا لمدة 6 أشهر .

عوض تاج الدين: اكتشاف أمراض الضغط والسكر مبكرا يقى المريض من مضاعفات خطيرة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقائية، إن المبادرات الرئاسية الصحية وإطلاق وزارة الصحة لـ 8 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات هامة للغاية، حيث أنها ترفع معاناة شديدة عن المواطنين فى جميع التخصصات الطبية، فإذا كان أى مواطن يعانى من أى مشكلة صحية ضمن هذه التخصصات يتم تشخيصه وعلاجه فى الحال.

غدا طقس مائل للحرارة بالقاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 29 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غداً الاثنين، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

مجلس الوزراء ينفى نقص السلع والمنتجات الزراعية بالأسواق على مستوى الجمهورية

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول نقص السلع والمنتجات الزراعية بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي نقص في السلع أو المنتجات الزراعية بأي من الأسواق على مستوى الجمهورية، مُشددةً على توافر كافة السلع والمنتجات الزراعية بما فيها الخضر والفاكهة ومنتجات الدواجن واللحوم وغيرها من السلع الغذائية الزراعية بالأسواق وجميع فروع ومنافذ الوزارة على مستوى الجمهورية دون وجود نقص بأي منها، مع انتظام ضخ كميات إضافية منها لزيادة المعروض، ولضمان استقرار أسعارها.

الداخلية: مقتل 12 عنصرا إجراميا وضبط "ار بى جى" ورشاشات فى أسوان

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية صباح اليوم من القضاء على أكبر وأخطر التشكيلات العصابية الإجرامية المسلحة بمنطقة صعيد مصر "محافظه أسوان" تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب والإتجار بالمواد المخدرة والتنقيب عن خام الذهب وإستخراجه بطرق غير مشروعة بمناطق مختلفة أشهرها منطقة (مرسى علم بالبحر الأحمر) وإرتكاب جرائم قتل وخطف وبلطج.