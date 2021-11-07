شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تزيل تعديات على 21 فدانا أراضى أملاك دولة بأبو غالب بمنشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها لمواجهة مخالفات البناء وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والأراضى أملاك الدولة فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء المراكز والمدن.

حيث قامت محافظة الجيزة من خلال أجهزة مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة تعديات بالبناء على أراضى أملاك دولة بالتنسيق مع الإصلاح الزراعى بالجيزة، وذلك بالوحدة المحلية بأبو غالب على مساحة 21 فدانا وذلك بمتابعة من محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشاة القناطر.

كما نفذت محافظة الجيزة من خلال حى الطالبية أعمال الرصف والتطوير لشارع نعمهة الله بحى الطالبية. أحد مسارات التحويلات المرورية البديلة لشارع الأهرام وجارى الاستكمال.