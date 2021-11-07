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فتوى اليوم.. هل تجوز الصلاة حال نزول دماء من الفرج غير دماء الحيض أو الولادة؟

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القاهرة - سامية سيد - يواصل الخليج 365 تقديم خدماته فتوى اليوم حيث ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وهو :هل تجوز الصلاة في حالة نزول دماء من الفرج غير دماء الحيض أو الولادة؟، وجاء رد اللجنة كالآتى: 

 

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن نزول الدم في غير وقته أي الحيض أو النفساء- يسمى بالاستحاضة، والمستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة- بعد دخول وقت الصلاة- ، بعد أن تغسل فرجها وتحشوه بالقطن وتعصبه، وتصلي، وحتى لو خرج الدم بعد ذلك فإن صلاتها صحيحة؛ لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنها- حين استحاضت: "اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير" أخرجه أحمد. 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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