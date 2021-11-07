شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مصر تعيش استقرارا مكتمل الأركان.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية:







الرئيس السيسى يطمئن هاتفيا على سلامة الكاظمى بعد محاولة اغتياله بالعراق ويؤكد: نقف مع العراق ضد كل ما يهدد أمنه واستقراره.. الرئيس السيسى يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقى ويصفها بـ »الآثمة«.. الرئيس يدعو جميع القوى السياسية إلى التهدئة ونبذ العنف من أجل استقرار العراق الرئيس السيسى يطمئن هاتفيا على سلامة الكاظمى بعد محاولة اغتياله بالعراق ويؤكد: نقف مع العراق ضد كل ما يهدد أمنه واستقراره.. الرئيس السيسى يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقى ويصفها بـ »الآثمة«.. الرئيس يدعو جميع القوى السياسية إلى التهدئة ونبذ العنف من أجل استقرار العراق

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:الرئيس السيسى يفتتح الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكى واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر.. ويؤكد: مصر تعيش استقرارا مكتمل الأركان.. الرئيس يشارك فى مائدة مستديرة لرؤساء كبرى الشركات العالمية المصنعة لوسائل النقل المتنوعة.. ويشدد على تبنى مصر نهجا تنمويا مدعوما بإرادة وقرار سياسى من أعلى مستوى.. والمشاركون: مصر نموذج وقصة نجاح يحتذى بها على صعيد التعاون مع المؤسسات والشركات الدول

دول العالم تساند العراق وتدين محاولة الاغتيال.. الجامعة العربية: عدوان يستهدف هيبة الدولة واستقرارها.. والسعودية: نقف إلى جانب العراق فى التصدى لجميع الإرهابيين الذين يحاولون منعه من استعادة عافيته



»فيتش« تتوقع نموا مستمرا فى قطاع الطاقة بمصر خلال العقد المقبل.. الوكالة: الاستثمارات المستمرة فى تحديث البنية التحتية تسهم فى تدعيم أمن الطاقة »فيتش« تتوقع نموا مستمرا فى قطاع الطاقة بمصر خلال العقد المقبل.. الوكالة: الاستثمارات المستمرة فى تحديث البنية التحتية تسهم فى تدعيم أمن الطاقة

»التربية والتعليم«: لا تطبيق للامتحانات المجمعة لصفوف النقل.. امتحان لكل مادة من الخامس الابتدائي.. والإدارات تضع الجداول والأسئلة بمقررات الترم الأول



الحكومة تنفى وجود أى نقص بالسلع والمنتجات الزراعية.. الزراعة: توافر كل المنتجات بما فيها الخضر والفاكهة ومنتجات الدواجن واللحوم وغيرها من السلع الغذائية الزراعية بالأسواق وجميع فروع ومنافذ الوزارة على مستوى الجمهورية دون وجود نقص بأى منها الحكومة تنفى وجود أى نقص بالسلع والمنتجات الزراعية.. الزراعة: توافر كل المنتجات بما فيها الخضر والفاكهة ومنتجات الدواجن واللحوم وغيرها من السلع الغذائية الزراعية بالأسواق وجميع فروع ومنافذ الوزارة على مستوى الجمهورية دون وجود نقص بأى منها

وزارة الصحة تكشف تفاصيل.. تعديل بروتوكول العلاج لحماية مصابى كورونا من العناية المركزة